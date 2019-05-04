СМИ: Рамадан начнется 6 мая

КАИР, 4 мая. /ТАСС/. Наблюдающие за восходом новой луны саудовские звездочеты и исламские богословы не смогли в субботу вечером увидеть на небосводе зарождение молодого полумесяца, следовательно, месяц священного для мусульман поста Рамадан начнется только в понедельник, 6 мая. Об этом объявил Высший суд королевства, уполномоченный выступать с соответствующими заявлениями, передает телеканал Al Arabiya.

Исламский лунный календарь состоит из 12 месяцев по 29-30 дней. Всего в лунном году 354 или 355 дней, поэтому он короче солнечного календаря. Рамадан - девятый месяц года, наступающий после шаабана. В субботу, в 29-й день месяца шаабан 1440 года по хиджре, звездочеты не заметили полумесяца, поэтому воскресенье знаменует собой наступление последнего, 13-го, дня восьмого месяца.

Несмотря на бумажные и электронные календари, в которых лунный календарь расписан на несколько лет вперед, мусульмане полагаются при определении начала Рамадана на астрономов и звездочетов.

В течение поста правоверным предписывается воздерживаться от еды, питья, любых вожделенных занятий, а вместо этого - молиться, заниматься богоугодными делами, благотворительностью, думать о душе.

Свыше 1,5 млрд правоверных по всему миру планируют соблюдать пост в ближайший месяц, что считается одним из пяти столпов ислама. Воздерживаться от Рамадана разрешается путешественникам, воинам, а также пожилым, больным людям, беременным и кормящим женщинам.