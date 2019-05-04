Более 2 тыс. человек приняли участие в марше "Бессмертный полк" в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Около 2 тыс. человек принимают в субботу участие в марше "Бессмертный полк" в Нью-Йорке. Как передает с места события корреспондент ТАСС, в одном строю идут не только русскоязычные соотечественники, но и англоязычные американцы, также пожелавшие почтить таким образом память своих предков, воевавших на фронтах Второй мировой войны.

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"Каждый год участников акции все больше, и в этом году их количество превысило 2 тыс. человек", - сказал корреспонденту ТАСС координатор шествия, руководитель общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

К шествию на Манхэттене присоединился и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, который несет в руках портрет своего отца, ветерана Великой Отечественной войны Алексея Небензи. "Отец учился в Авиационном училище, приписал себе год и в 17 лет пошел добровольцем на фронт. Где он только ни воевал, - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС Небензя. - Он начинал с прорыва блокады Ленинграда и дошел до Берлина, расписался на Рейхстаге".

Алексей Небензя служил замкомандира разведроты и все последующие годы, по словам его сына, так и прожил в возрасте "на бумаге" - на один год старше. Как считает постпред, "Бессмертный полк" - "это великая памятная акция, своеобразный Крестный ход, во время которого не они [ветераны] идут с нами, а мы идем с ними".

По традиции участники шествия пройдут по Манхэттену - вдоль побережья реки Гудзон - и направятся в Бэттери-парк, где возложат цветы к памятнику погибшим во Второй мировой войне. Завершится акция на площади напротив Статуи Свободы. Под звуки песни "Журавли" будут отпущены в небо белые шары - символ не вернувшихся с фронта солдат.

Десятки городов и штатов

В субботу акция "Бессмертный полк" проходит также еще в более чем 10 городах США. В частности, впервые в этот день на памятное шествие в честь Дня Победы пришли жители Цинциннати, Чарльстона и Санта-Барбары. Кроме того, к акции "Бессмертный полк" в субботу присоединились города Вашингтон, Бостон, Денвер, Сан-Франциско, Финикс, Майами и другие.

Еще более 10 городов планируют провести памятные шествия в воскресенье, 5 мая, а также непосредственно в День Победы, 9 мая. Различие в датах проведения акции связано с тем, что в США 9 мая не является официальным выходным днем.