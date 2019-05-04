Михаил Турецкий присоединился к "Бессмертному полку" в Нью-Йорке с портретом отца

"Мой отец был участником прорыва блокады Ленинграда, 900 дней провел в окопах и пешком в 1945 году дошел до Берлина, - сказал Турецкий в беседе с корреспондентом ТАСС. - Считаю своим долгом принимать участие в таких акциях, как "Бессмертный полк". Это дань памяти поколений, объединяющая сила разных поколений. Поэтому, несмотря на очень плотный график, сегодня я присоединился к шествию в Нью-Йорке".

По словам артиста, очень важно передавать эту память подрастающему поколению, разговаривать с детьми об истории, войне. "Современное поколение очень прогрессирующее, понимают все с полуслова, и очень важно заложить им тот фундамент и ту историческую осознанность в момент формирования кода личности, - отметил он. - Это то, с чем они пойдут дальше".