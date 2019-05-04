Михаил Турецкий присоединился к "Бессмертному полку" в Нью-Йорке с портретом отца

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Народный артист России, продюсер Михаил Турецкий присоединился в субботу к акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке. Музыкант нес портрет своего отца, ветерана Великой Отечественной войны Бориса Борисовича Эпштейна.
"Мой отец был участником прорыва блокады Ленинграда, 900 дней провел в окопах и пешком в 1945 году дошел до Берлина, - сказал Турецкий в беседе с корреспондентом ТАСС. - Считаю своим долгом принимать участие в таких акциях, как "Бессмертный полк". Это дань памяти поколений, объединяющая сила разных поколений. Поэтому, несмотря на очень плотный график, сегодня я присоединился к шествию в Нью-Йорке".
По словам артиста, очень важно передавать эту память подрастающему поколению, разговаривать с детьми об истории, войне. "Современное поколение очень прогрессирующее, понимают все с полуслова, и очень важно заложить им тот фундамент и ту историческую осознанность в момент формирования кода личности, - отметил он. - Это то, с чем они пойдут дальше".
По словам Турецкого, со своими детьми он часто обсуждает тему Великой Отечественной и Второй мировой войн. "Мы говорим об этом, я пересказываю фронтовые истории своих родителей, а на примерах культовых песен, таких как "Жди меня", "Баллада матери", "Аист на крыше", объясняю, как в те времена ждали, любили и верили", - сказал он. Музыкант добавил, что в программе "Песни Победы", с которыми "Хор Турецкого" и женский коллектив SOPRANO в эти дни гастролируют по миру, есть композиции в исполнении сестер Турецких, его дочерей. "Когда ребенок с пониманием и в искренней форме исполняет такие вещи - зал пробирает до мурашек", - добавил Михаил Турецкий.
В июле 1941 году в Белоруссии всю семью матери Михаила Турецкого, Беллы, уничтожили (закопали живьем) немецкие войска. Отец будущего музыканта Борис Эпштейн с Беллой прошли всю войну - он стал участником прорыва Ленинградской блокады, попав на фронт студентом, а его супруга служила медсестрой эвакуационного госпиталя в городе Горький (ныне Нижний Новгород).