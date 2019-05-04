{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

В Северной Осетии восстановили соборную мечеть конца XIX века

Реконструкцию мечети в селе Эльхотово провели благодаря прихожанам, спонсорам и меценатам
Фото {{sliderIndex+1}} из 2
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 2

Описание

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 мая. /ТАСС/. Соборную мечеть конца XIX века в сельском поселении Эльхотово Северной Осетии открыли в субботу после масштабной реконструкции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона Вячеслава Битарова.

"Хочется надеяться, что обновленная соборная мечеть селения Эльхотово станет гарантией спокойствия на нашей земле, будет способствовать единству народа, возрождению духовности и вековых традиций, предотвращению конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве. Мы видим, как постарались строители, архитекторы и художники, придав зданию неповторимую красоту и величие", - передает пресс-служба слова Битарова.

Эльхотовскую соборную мечеть построили в 1899 году. Здание пережило тяжелые годы репрессий. Во время Великой Отечественной войны мечеть практически полностью разрушили, но спустя годы, благодаря прихожанам мечети, спонсорам и меценатам, ее удалось восстановить. Помощь поступала и из соседних регионов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Подготовка ко Дню Победы
Реконструкция штурма последнего рубежа гитлеровцев прошла под Севастополем
Она стала частью международного военно-исторического фестиваля "Высота Горная"
Читать полностью