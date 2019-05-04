Посещение лесов в Курганской области запретили до особого распоряжения

ТАСС, 4 мая. Гражданам запретили посещение лесов в Курганской области в связи с сухой ветреной погодой и высокими температурами с 5 мая. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области.

"В связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими температурами на территории региона, постановлением правительства Курганской области запрещено с 5 мая 2019 года до особого распоряжения посещение гражданами лесов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что исключение составляют "граждане, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждане, осуществляющие использование лесов в установленном законом порядке; граждане, пребывающие на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности".

По словам врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, на территории региона наблюдается более ста возгораний. "Мы не сможем реагировать везде одномоментно. Конечно, государство сделает все необходимое, чтобы уберечь ваши жизни и имущество. Но сделать это же самое обязаны и вы", - сказал в обращении к жителям Вадим Шумков.

Ранее сообщалось, что власти региона на территории Кургана, Белозерского, Кетовского, Сафакульевского, Щучанского районов Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации.