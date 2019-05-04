Папа Римский едет в Болгарию и Северную Македонию с посланием мира и европейского единства

ВАТИКАН, 5 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск начинает в воскресенье свою четвертую с начала года и 29-ю по счету с начала понтификата в 2013 году зарубежную поездку. Понтифик отправляется в преимущественно православные Болгарию и Северную Македонию.

Если в Болгарию ранее приезжал Иоанн Павел II (в 2002 году), то в Республике Северная Македония еще ни разу не бывал ни один глава Римско-католической церкви. Причем, как отмечают местные наблюдатели, Франциск - первый мировой лидер, который посещает страну после изменения названия, а также всего через несколько дней после решающего второго тура президентских выборов. В оба государства Папа едет по приглашению высшего руководства, а также католических епископов. Число католиков и в Болгарии, и Северной Македонии не превышает 1% населения. При этом в Северной Македонии почти треть (33%) верующих - мусульмане. И в Болгарии, и в Северной Македонии у Франциска запланированы экуменические и межрелигиозные встречи.

Под знаком Кирилла и Мефодия

Один из центральных пунктов программы - после встречи с патриархом Болгарским Неофитом и членами Синода Болгарской православной церкви (БПЦ) - молитва перед иконами святых братьев Кирилла и Мефодия в патриаршем храме-соборе Александра Невского в Софии. "Таким образом Папа хочет подчеркнуть ключевую роль евангелистов Восточной Европы", - пояснил временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти. Он напомнил, что ежегодно в День святых равноапостольных братьев - 24 мая в Ватикане принимают болгарские делегации, а представители болгарского духовенства проводят православные службы в крипте католической базилики святого Климента в Риме, где похоронен Кирилл. В этом году исполнилось 1150 лет со дня его смерти.

Равноапостольные братья Кирилл и Мефодий жили еще во времена до раскола христианской церкви и приехали в Вечный город в 868 году, чтобы просить у Папы Римского Адриана II (792-872) разрешения проповедовать Святое писание и вести службу на славянском языке. К слову, первая служба на древнеславянском прошла в старейшем римском храме Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре). С собой братья привезли из Херсонеса мощи святого Климента, четвертого епископа Рима, умершего мученической смертью на чужбине на рубеже II века н.э.

Второй день пребывания в Болгарии Папа посветит католической общине и отправится в город Раковски, расположенный в 120 км от Софии, который называют в Болгарии "сердцем католиков". На службе там в понедельник ожидаются до 20 тыс. человек. Кроме того, Франциск посетит с частным визитом лагерь беженцев, в котором встретится с семьями, бежавшими, в частности, из Сирии и Ирака. Подобный пункт стал обязательным в программе всех папских поездок.

Как пояснил Джизотти, помимо Иоанна Павла II Франциск полагает, что в этой поездке его сопровождают воспоминания о другом Папе - Иоанне XXIII, который до восхождения на папский престол 10 лет - с 1925 по 1935 год был нунцием (представителем Ватикана) в Софии и оставил важный след в истории страны. "Его даже называют "болгарским Папой", - сказал Джизотти об Анджело Джузеппе Ронкалли (1881-1963), которого Франциск причислил к лику святых (канонизировал вместе с Иоанном Павлом II в 2014 году). Так, встречу с представителями католической общины и духовенства Папа Римский проведет в церкви Святого архангела Михаила, пострадавшей после землетрясения 1928 года и восстановленной при содействии Ронкалли.

Девизом поездки неслучайно выбрано название его исторической энциклики (папского послания) Pacem in terris - "Мир на земле", в которой "папа - пацифист" призывает к сближению и сотрудничеству разных христианских конфессий. "Папа Франциск руководствуется исключительно стремлением к диалогу, единству", - сказал Джизотти. В завершении болгарской части визита во главе с Папой пройдет межконфессиональная встреча во имя мира, указал Джизотти.

Скопье - земля матери Терезы

В Северной Македонии Папа Франциск отдаст почести знаменитой подвижнице католической церкви - святой матери Терезе, которая родилась в этом городе в 1910 году. Понтифик побывает у памятника миссионерке, установленного на месте церкви, где Агнес Гондже Бояджиу (настоящее имя матери Терезы) была крещена. Франциск также освятит первый закладной камень святилища, посвященного матери Терезе, проведет службу на центральной площади и встретится с бедняками, помощи которым посвятила свое служение монахиня, основательница женского монашеского ордена, лауреат Нобелевской премии мира (1979), скончавшаяся в Калькутте в 1997 году. Именно Франциск провел церемонию ее канонизации в 2016 году.