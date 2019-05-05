"Бессмертный полк" в четвертый раз прошел по улицам Вашингтона

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Около тысячи человек пришли в субботу в самый центр Вашингтона, к Белому дому, чтобы принять участие в ставшей здесь уже традиционной акции "Бессмертный полк". Участники шествия, которое проводится в столице в четвертый раз, прошли от стен резиденции президента США к мемориалу Второй мировой войны на Национальной аллее.

Сбор был намечен на 15:30 (22:30 мск), к этому времени на месте уже находились практически все участники шествия. В руках они держали фотографии своих близких и родных - ветеранов Великой Отечественной войны. Примерно в 16:15 (23:15 мск) колонна под звуки баяна и песни военных лет выдвинулась к мемориалу Второй мировой войны. Участники шли по своему маршруту, распевая "Катюшу", "Смуглянку", "Синий платочек", другие песни о войне и Победе.

У мемориала Второй мировой войны прошла минута молчания в память о погибших.

За безопасностью следили полицейские патрули. Специально для поведения акции были перекрыты несколько улиц в центре американской столицы.

Участники шествия

Среди участников шествия были как многочисленные выходцы из стран СНГ, так и американцы, чьи предки приняли участие во Второй мировой войне со стороны США. Также к маршу "Бессмертного полка" присоединились сотрудники российского диппредставительства и посол России в США Анатолий Антонов.

"Я нахожусь под большим впечатлением от сегодняшнего события. По оценкам американцев, которые примкнули к нашему шествию, здесь насчитывается около тысячи человек: это серьезное увеличение числа друзей, молодых людей, ветеранов, которые приняли участие в этом очень торжественном мероприятии. Мне было очень приятно узнать, что наши соотечественники смогли организовать такие шествия в 23 городах", - сказал российский дипломат.

"Конечно, это здорово, потому что, к сожалению, к памяти мы относимся не столь бережно. Нам еще предстоит сделать очень многое, чтобы люди помнили и знали, что такое Великая Отечественная война", - подчеркнул Антонов.

"С моего первого дня приезда сюда - в первую очередь в лице коллег из Пентагона - я встретил однозначное понимание важности, необходимости сохранения общего наследия. Вспоминаю свои разговоры с бывшим министром обороны Джеймсом Мэттисом, беседы с [председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом] Данфордом, всегда они поддерживали предложения российской стороны о том, чтобы сохранить эту память, рассказывать больше, как мы вместе боролись за освобождение нашей планеты от фашизма", - рассказал Антонов.

"Я вижу, как американцев очень интересует не только прошлое, но и настоящее, как живут россияне, какое богатое искусство мы имеем. Я не вижу никакой антипатии, никаких выпадов и негативных ремарок со стороны простых граждан США. Такое чувство, что они живут вместе с нами на другой планете по сравнению с теми политиками, которые часто ругают нас здесь в Вашингтоне. Сегодня, когда я шел в ряду "Бессмертного полка", я видел удивленные глаза людей. Они с большим уважением и симпатией смотрели за тем, что мы делаем", - отметил российский посол.

В шествии принял участие местный житель Роберт Митрочак, чей отец воевал во Второй мировой войне в качестве военнослужащего американской армии. "Я пришел сюда, чтобы отдать дань уважения всем ветеранам Второй мировой войны, принявшим участие в войне как со стороны России, так и со стороны Америки. Я принес на шествие фотографию своего отца, участвовавшего в войне с 1942-го по 1945 год. Это уже мое третье шествие "Бессмертного полка", - рассказал он.

Среди постоянных участников шествия была жительница Вашингтона Людмила, которая в третий раз приняла участие в мероприятии. Она пришла с фотографией своего прадедушки: Плешивцев Егор погиб через два месяца после того, как его забрали на фронт в танковые войска на Курской дуге.

"У Егора было шестеро детей, выжила одна дочка. Когда Егора, рост которого был около двух метров, забирали на фронт из Тамбовской области, его жена Агафия сокрушалась, что он не поместится в танк. Его друзья, которые уходили вместе с ним, с улыбкой ее обняли и заверили, что в таком случае откроют ему люк", - рассказала она. "Для меня важно быть сегодня с моим прадедушкой в этом строю. Все эти герои сегодня с нами, от этого светло и тепло. И бесконечная радость со слезами на глазах", - поделилась Людмила.

Об истории акции

Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах. Впервые акция прошла в 2007 году в Тюмени, тогда она называлась "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске.

Впервые в США акция "Бессмертный полк" состоялась в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". Тогда шествие было организовано в трех городах - Нью-Йорке, Сан-Франциско и Атланте, собрав в общей сложности несколько сотен человек. Сейчас "Бессмертный полк" проходит в США под эгидой Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС).