От Нью-Йорка до Сан-Франциско. В США стартовала акция "Бессмертный полк"

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Акция "Бессмертный полк" стартовала в США, она продлится еще несколько дней. Памятные шествия, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной (ВОВ) и Второй мировой войнах, пройдут в ближайшие дни в 25 американских городах. Жители более десяти из них приняли участие в марше "Бессмертный полк" в субботу, 4 мая, однако не обошлось без провокаций.

В Сан-Франциско (штат Калифорния) акция проходит пятый год подряд, и, как рассказала корреспонденту ТАСС ее координатор Вера Скорцескул, иногда подвергается нападкам провокаторов. "Но в этом году они очень сильно испортили нам праздник, - с сожалением признала она. - В завершении шествия, когда начался концерт, к одному из наших ветеранов, бывшему военнослужащему Советской Армии, подошли двое людей и начали оскорблять его, обижать, угрожать, а в довершение ко всему пнули женщину, выступившую в защиту этого пожилого человека. Они также вызвали полицию и требовали прекратить праздник, испортив многим настроение".

"Акция согласована со всеми властями, мы заранее предупреждаем о возможных провокациях, хотя наше мероприятие очень мирное и связано лишь с памятью воевавших в Великой Отечественной войне, чьи потомки проживают у нас в городе и поблизости", - подчеркнула Вера Скорцескул. По ее данным, в рядах "Бессмертного полка" в Сан-Франциско в этом году прошли почти 400 человек. Кроме того, в честь Дня Победы в городе был организован также и автопробег.

Возможность чувствовать дыхание родины

Самое многочисленное шествие, по традиции, состоялось в Нью-Йорке. По набережной реки Гудзон на Манхэттене до Бэттери-парка напротив Статуи Свободы с портретами своих дедов и прадедов, служивших на фронтах войны, прошли свыше 2 тыс. человек. В завершение шествия к ним присоединились ветераны ВОВ, которые принимали поздравления, цветы и благодарили участников акции за память о войне и ее героях. "Победа далась очень большими жертвами, и я тронут, что вы можете чувствовать дыхание нашей страны, родины, в которой многие положили свои жизни во имя благополучия наших с вами жизней", - обратился к молодежи ветеран ВОВ Борис Фельдман.

"Я с гордостью смотрю в ваши глаза, - продолжил другой ветеран, 98-летний Николай Зайцев, - что вы благодарные, что чтите память тех, кто завоевал свободу ради мира во всем мире". "Многочисленные фальсификаторы пытаются уменьшить роль Советского Союза в Победе, о ней молчат американские школы и вузы, и многие американцы не знают, что это была за война, - с сожалением признал ветеран. - Я понимаю, что на чужбине быть такими сплоченными, как вы, - это большая победа каждого из вас. Я горжусь, что принял участие в акции "Бессмертный полк", горжусь, что в умах соотечественников живет память о великой Победе и тех, кого с нами давно нет, и я призываю помнить о них вечно - о людях, погибших на войне, создавших условия нынешней мирной жизни."