В Нью-Йорке в пятый раз прошла акция "Бессмертный полк"

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Акция "Бессмертный полк" пятый год подряд прошла в субботу в Нью-Йорке, собрав рекордное число участников за это время - свыше 2 тыс. человек. Шествие было интернациональным - его участниками стали как англоязычные американцы, так и соотечественники, потомки ветеранов Украины, Белоруссии, Прибалтики, многих других бывших союзных республик, которых вновь объединил "Бессмертный полк".

Одесситка Марина Благодарь пришла на марш вместе со своим сыном, 16-летним Максимом, который нес в руках портрет прадеда. "Дедушка Каленик Кодруль прошел всю войну, имел медали, в том числе "За отвагу", служил в пехоте на Украине, в Белоруссии, дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге, - рассказала корреспонденту ТАСС Марина Благодарь. - Такие акции, как "Бессмертный полк", очень важны, причем особенно здесь, за границей, чтобы передавать память, историю детям, оторванным от родины, ведь им необходима самоидентификация, им нужно помнить, кто они есть. Они должны гордиться своей исторической родиной, предками, знать и чтить ее культуру".

Чтоб себя не потерять

Максим, который учится в одной из школ Бруклина, признался, что его одноклассники ничего не знают о Второй мировой войне. "Для них эта память не важна, - сказал он. - Я же сам захотел участвовать в шествии, так как считаю День Победы великим днем, и если бы его не было, мы бы разговаривали сейчас не на родном, а немецком языке. Участники той войны отдали жизнь за нас, но многие об этом забывают".

Американец Франк Джамфри пришел на акцию вместе со своей русской женой. "9 мая - великий день, - сказал он, - именно в те дни Красная Армия с союзниками победили гитлеровскую Германию. Очень важно помнить и отмечать победу всего человечества над фашизмом, отдавать дань уважения предкам". "К сожалению, - признал молодой человек, - большинство американцев ничего об этом не знают, а надо учить этой мировой истории с детства, с самого маленького возраста, потому что ты потеряешь себя, если не знаешь своего прошлого, если не помнить, что делали предки, чтоб ты мог жить здесь и сейчас".

Победу помним ярче войны

95-летний ветеран Великой Отечественной войны Иосиф Сосна рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что всю войну помнит очень отчетливо. "У стариков память устроена удивительно - нам легче помнить прошлое, а не новое, и войну не забыть никогда, - отметил ветеран. - Однако День Победы я помню гораздо ярче - во всех деталях, все свои мысли, чувства".

"В начале мая мы находились на территории Латвии, близ города Лиепая, тогда в этой стране были расположены немецкие войска, тысяч 60-80 человек пехоты, - вспоминает Иосиф Сосна. - 8 мая вечером нам рассказали, что Германия подписала капитуляцию. А мы были уже уставшие, дело к ночи и направились в сторону Лиепая. И вот темно, надо устраиваться на ночлег, мы видим на хуторке дом с сараем. Вошли туда, а там протолкнуться невозможно, он весь забит немцами, они спят, лежат чуть ли ни на друг друге".

"Мы нашли уголок, прикрылись и тут же заснули, а утром встали и ушли. Немцы были все тихие, никаких эмоций, думаю, война их тоже утомила. И вот направились мы в город, а нашу дорогу пересекала другая дорога, по которой опять, видим, идут немцы - целая колонна, возвращается обратно, в тыл", - продолжил ветеран.

"Один из офицеров подбегает к нам с картой и спрашивает, правильно ли они идут. Я немецкий знаю, посмотрел на карту и отвечаю - правильно. Так и поговорили, расстались. А вот когда уже дошли до Лиепая, как раз 9 мая наступило, вот тут-то мы и стали праздновать День Победы".

"К сожалению, много наших ребят погибло и не дожили до этого радостного дня. Поэтому акция "Бессмертный полк" нужна, чтобы потомки помнили, что было в те годы. Ведь многие забудут, а "Бессмертный полк" забыть не даст", - подчеркнул ветеран.