Папа Римский подтвердил свое желание приехать в Россию

СОФИЯ, 5 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск еще раз выразил пожелание посетить Россию. Об этом понтифик сказал корреспонденту ТАСС по дороге в Софию, где он начинает в воскресенье свой апостольский визит по приглашению руководства Болгарии и католических епископов этой страны.

"Я должен заехать [в Россию]", - ответил Франциск в шутливой форме на наблюдение, что нынешний вояж, в центре которого, в том числе, поклонение святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, очень близок географически России.

Ранее Франциск уже выражал желание побывать в России. Как сообщает в воскресенье газета L’Osservatore Romano, только что в Москве завершилась паломническая поездка делегации римского епископата во главе с генеральным викарием Рима кардиналом Анджело Де Донатисом. Ее участники встречались с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который вспоминал о встрече с Франциском на Кубе в феврале 2016 года.

"Мы обсудили множество важных для наших церквей вопросов, но, главное, мы смогли почувствовать ответственность за их будущее", - приводит газета слова главы РПЦ. Кирилл попросил передать Папе Франциску "приветствие любви и братства". Папа Франциск свою очередь благословил поездку делегации. "Он сказал, что присоединяется к нам духовно", - сказал кардинал Де Донатис.