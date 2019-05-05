В России может появиться конкурс в области драматургии для детей и подростков

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министерство культуры России вместе с Союзом театральных деятелей к концу мая представят предложения об учреждения детского конкурса в области драматургии. Такое решение было принято по итогам совещания у вице-премьера РФ Ольги Голодец, сообщается в воскресенье на сайте правительства.

"Минкультуры России совместно с Союзом театральных деятелей Российской Федерации проработать вопрос и до 27 мая 2019 года представить предложения об учреждении конкурса в области драматургии для детей и подростков", - говорится в сообщении.

К тому же сроку министерство должно представить предложения по дополнению государственного задания вузам в части подготовки специалистов для театров кукол.

Кроме того, вместе с Минпросвещения и властями регионов Минкультуры предстоит "провести мониторинг посещений учреждений культуры учащимися образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации, включая информацию по количеству посещений, компенсации педагогам, а также расходам на организацию перевозки детей", говорится в документе. Результаты должны быть представлены в кабмин до 25 июля.

По итогам совещания также было поддержано предложение о создании на базе Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова методического центра развития театров кукол и "необходимости кадровых решений" в учреждении. О каких кадровых решениях идет речь, не уточняется.