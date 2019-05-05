Участники опроса ОНФ заявили о необходимости повысить эффективность служб занятости

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Эффективность работы служб занятости необходимо повысить, сейчас туда чаще обращаются за пособием по безработице, а не чтобы найти работу. Об этом заявил в воскресенье ТАСС руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Профстажировки 2.0", член Общественной палаты России Илья Семин.

С 1 по 15 мая ОНФ в рамках своего нового проекта "Служба занятости 2.0" проводит опрос под названием "Настрой работу служб занятости населения". Всем желающим предлагается прислать предложения по модернизации служб занятости. Пройти опрос можно на сайте проекта "Профстажировки 2.0".

"Мы проанализировали существующие на сегодня форматы работы наших служб занятости. Нашли множество слабых мест, которые в целом ослабили бренд служб занятности и привели к тому, что граждане часто обращаются туда не за работой, а за пособием по безработице. Это подтверждают и данные опроса", - сказал Семин.

Так, пояснил он, люди пишут о необходимости "повышать эффективность операционной деятельности служб", о том, что недостает "проработанной системы мотивации сотрудников".

"Но мало указать чиновникам на проблемы. Чтобы совершить эту "перезагрузку", нужно предложить государству четкий алгоритм действий", - отметил собеседник агентства.

Эти и другие поступившие в ходе опроса предложения могут войти в "Народный стандарт службы занятости 2.0". Этот документ составляют эксперты ОНФ, сейчас он готов уже на 80%. Создание стандарта работы служб занятости - форма вовлечения граждан в реализацию национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", отмечают в ОНФ.

В конце марта ОНФ запустил проект "Служба занятости 2.0", направленный на повышение эффективности реализации майского указа президента Владимира Путина. К 1 июня правительство должно обобщить все предложения и утвердить итоговый стандарт служб занятости, который будет внедряться в 16 пилотных регионах.