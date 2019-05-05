Под Новгородом найдены захоронения мирных граждан, расстрелянных оккупантами в годы ВОВ

ТАСС, 5 мая. Члены новгородской организации "Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н. И. Орлова" обнаружили под Великим Новгородом захоронение времен Великой Отечественной войны, в котором находятся останки мирных граждан. Предположительно, в земле могут находиться останки более 3 тыс. человек, казненных оккупантами в первые три года войны, говорится в сообщении пресс-службы управления СК РФ по Новгородской области, распространенном в воскресенье.

"Поступило сообщение об обнаружении представителями Новгородской областной общественной организации "Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н. И. Орлова" ямы (могильника) с захоронением гражданских лиц времен Великой Отечественной войны в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области. По предварительным данным, в шести расстрельных ямах могут находиться останки свыше 3 тыс. советских мирных граждан различных национальностей, среди которых женщины и дети, казненные оккупантами в 1941-1943 годах", - говорится в сообщении.

При раскопках из земли были извлечены останки пяти человек, изъяты фрагменты личных вещей и одежды.

"В непосредственной близости от могильника обнаружены и изъяты гильзы от автоматического оружия иностранного производства. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти. Сотрудниками следственного управления изучаются архивные и научно-исторические данные в части преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по факту обнаружения захоронения следователи начали проверку.