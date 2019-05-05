В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику

Так, в 2008 году к ответственности по ст. 20.3 КоАП ("Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики") были привлечены 54 человека, в 2013 году - 256, в 2015 году - 1183, в 2018 году - 1639.

Значительный рост количества таких случаев произошел после того, как в конце 2012 года эту статью дополнили: помимо ответственности за демонстрацию атрибутики фашистской Германии, теперь она предусматривает наказание и за символику организаций, признанных в России экстремистскими. В этот перечень в последние годы был включен целый ряд националистических организаций, в частности, в 2010 году - "Национал-социалистическое сообщество", "Славянский союз", "Формат 18", в 2011 году - "Движение против нелегальной миграции", в 2015 году - несколько украинских радикальных организаций, таких как "Правый сектор" и УНА-УНСО, а также Misanthropic Division. Все эти организации запрещены в России.

Статья предусматривает ответственность за пропаганду и публичную демонстрацию не только нацистской атрибутики или символики, но и сходной с ней до степени смешения (это свастика и другие символы, знамена, значки, атрибуты униформы, отличительные знаки, приветствия и пароли, использовавшиеся организациями, которые были признаны преступными Нюрнбергским международным трибуналом, а также воспроизведение этой символики в любой форме).

В качестве основного наказания применяется штраф в размере до 2 тыс. рублей или до 2,5 тыс. рублей в случае сбыта продукции с такой символикой. Вместе с тем применяется и административный арест на срок до 15 суток (в 2016 году - к 221 лицу, в 2017 - к 130, в 2018 - к 92). Кроме того, в 2018 году по этой статье привлекли к ответственности два юридических лица, пять должностных лиц и четыре индивидуальных предпринимателей, по 117 делам суды вынесли решения о конфискации продукции.

В январе 2018 года Верховный суд РФ определил границы, когда за свастику и иную символику грозит ответственность. Высшая судебная инстанция признала законным решение Дорогомиловского суда Москвы в отношении мужчины, который выставил на продажу на популярном в интернете сайте продаж военный знак "За ранение" Третьего рейха со свастикой и пытался продать его возле Киевского вокзала, продавец заявлял, что делал это как коллекционер. Как отмечалось в решении Верховного суда, "вывод, что оборот нацистских атрибутики и символики не направлен на их пропаганду, можно сделать только в том случае, если он совершен в целях, не связанных с ней, включая, в частности, научные исследования, художественное творчество, подготовку материалов, осуждающих нацизм или излагающих исторические события". Суд отметил, что изображение свастики не было закрыто как при размещении фотографии на сайте в интернете, так и непосредственно при продаже, и признал наличие оснований для привлечения к ответственности.

Запрет на использование в любой форме нацистской символики, включая ее демонстрацию, как оскорбляющей память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, был установлен федеральным законом от 19 мая 1995 года "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Реабилитация нацизма

В мае 2014 года УК РФ был дополнен статьей 354.1 ("Реабилитация нацизма"), которая ввела ответственность за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны (ч. 1), за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, и публичное осквернение символов воинской славы России (ч. 3). За четыре года по ч. 1 осуждены пять человек (им назначены штрафы), по ч. 3 осуждены также пять человек (им назначены обязательные работы). Еще 14 лицам эта статья была вменена как дополнительная квалификация к обвинению.