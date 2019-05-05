Дети погибших сирийских и российских военных отправились на отдых в "Артек"

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Двадцать детей российских и сирийских военных, погибших при выполнении боевых задач в Сирии, отправились на отдых в "Артек". Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Дети, которые приедут в "Артек", - это дети погибших военнослужащих Сирийской арабской армии и наших военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в Сирии. Десять детей из России, десять из Сирии, примерно поровну девочек и мальчиков, в возрасте от 10 до 14 лет", - сказал Саблин.

По его словам, дети прибывают в Крым. "Для них это, конечно, очень важно - сирийцы никогда не видели Россию и мечтают ее увидеть, а в Сирии к нашей стране особо отношение", - отметил депутат.

Дети побывают в Севастополе, который является городом-побратимом сирийского Тартуса. В Севастополе для них подготовлена экскурсионная программа: гости посетят Малахов курган, экспозиции Музея героической обороны и освобождения Севастополя, один из кораблей Черноморского флота, который был на боевом дежурстве у берегов Сирии. В честь 75-летия освобождения города дети выучили гимн "Легендарный Севастополь" и споют его, находясь в городе-герое.

"Я хочу особо поблагодарить Министерство обороны России за поддержку таких гуманитарных инициатив. Наши военные с особой теплотой и заботой относятся к этим детям, и при поддержке министерства мы дарим сирийским детям возможность отдохнуть, увидеть Россию и найти новых друзей", - подчеркнул Саблин.

В "Артеке" дети примут участие в Международной детской военно-исторической ассамблее "Вечный огонь - 2019", организованной Фондом социальных и культурных инициатив. Также, по словам парламентария, с детьми встретится Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.