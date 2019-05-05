В Ирландском военном музее появились новые экспонаты накануне Дня Победы

ДУБЛИН, 5 мая. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, прошли в воскресенье в Ирландском военном музее (IMWM) в городе Коллон (графство Мит). Постоянная экспозиция "Бессмертный полк", организованная здесь представителями российской диаспоры в Ирландии, пополнилась в этот день новыми материалами.

"Наша коллекция растет, мы получаем новые и новые истории от соотечественников, которые рассказывают о своих родных, прошедших войну, - сообщила корреспонденту ТАСС организатор праздничного мероприятия, руководитель культурно-исторического центра "Мебиус" Дина Курбанова. "Сегодня мы добавили четыре портрета в нашу постоянную экспозицию, - уточнила она. - Годы идут, ветеранов остается все меньше и меньше, поэтому так важно сегодня это дело продолжать. Мы благодарны всем, кто делится своими ценными семейными [реликвиями]. Все это должно помочь донести до посетителей музея живые свидетельства о войне и мысль о том, что это никогда не должно повторится".

Советник-посланник посольства РФ в Ирландии Алексей Тимофеев поздравил всех собравшихся с наступающим праздником Днем Победы, выразил благодарность хозяину музея Уильяму Салливану и организаторам экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне. "Дело, которое вы делаете, называется сохранение памяти, - отметил российский дипломат. - Война давно закончилась, не только ветераны, но уже и дети войны уходят от нас. Сегодня мы знаем об этих ужасах по фильмам и таким экспозициям, как эта. Но память должна жить в нас - память о людях, которые заплатили самую большую цену за Победу".

По окончании торжественной части состоялся праздничный концерт, подготовленный учениками местной школы русского языка и культуры "Матрешка" (город Наван). Затем на фоне экспонатов, расположенных на прилегающей к музею территории, открылась полевая кухня, в которой всех желающих угощали солдатской гречневой кашей с тушеной говядиной.

"Бессмертный полк"

Постоянная экспозиция в Коллоне - единственная в Ирландии, посвященная советским солдатам Второй мировой. Она возникла в 2017 году благодаря российским соотечественникам и выходцам из бывших советских республик. Появлению экспозиции "Бессмертного полка" в частном ирландском военном музее способствовал и энтузиазм его хозяина - Уильяма Салливана.

Коллекционировать экспонаты времен Первой и Второй мировых войн он начал в возрасте восьми лет. Подавляющее число артефактов, включая военную технику, Салливан приобретал в Европе (Ирландия была нейтральной страной и на ее территории не велись военные действия, однако многие ирландцы воевали в рядах британских королевских ВС). "Никогда не забывать ошибок прошлого, чтобы никогда не повторять их - таков лозунг нашего музея. Я счастлив, что в его стенах появилась такая потрясающая экспозиция, посвященная советским воинам, это честь для меня" - сказал на церемонии хозяин IMWM.