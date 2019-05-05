Номерной знак c автомобиля Джорджа Харрисона выставят на аукцион

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Номерной знак c автомашины гитариста группы The Beatles Джорджа Харрисона (1943-2001) будет выставлен на торги в Англии в следующем месяце. Об этом в воскресенье сообщило агентство Press Association.

Речь идет о заднем номерном знаке KMT 499C с автомобиля Aston Martin DB5, который в свое время принадлежал ныне покойному битлу. В начале 1970-х годов его снял с этой машины механик дилерского центра Arnold G. Wilson Limited на улице Риджент-стрит в городе Лидс. Причиной демонтажа стала замена старых знаков на новые, обладающие светоотражающим эффектом.

После проведенного техобслуживания автомобиля знак еще долго оставался в мастерской, пока один из сотрудников центра не продал его собиравшему автомобильные реликвии местному парикмахеру в обмен на право пожизненной бесплатной стрижки. Затем табличка с номером была перепродана коллекционеру.

Лицевой же номерной знак с Aston Martin Харрисона долгие годы украшал стену паба The Cherry Tree в том же Лидсе, который впоследствии был снесен. А сам автомобиль, сошедший с конвейера в 1964 году, приобрел восемь лет назад на аукционе за £350 тыс. ($455 тыс.) поклонник The Beatles из Хьюстона, который не пожелал называть своего имени.

Торги, на которых будет выставлен номерной знак, устроит в июне аукционный дом Gardiner Houlgate, расположенный в графстве Уилтшир.