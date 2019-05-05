Страховщики назвали сумму положенных выплат пассажирам загоревшегося SSJ-100

При гибели пассажира, согласно закону об обязательном страховании ответственности перевозчика, страховая выплата составляет 2,025 млн рублей, а при причинении вреда здоровью - до 2 млн рублей в зависимости от тяжести полученных травм. Эти лимиты распространяются и на бортпроводников и экипаж, уточняется в распространенном в воскресенье сообщении ВСС.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пострадавшим и родственникам погибших пассажиров загоревшегося в Шереметьево самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 положены компенсации от страховых компаний в размере до 2,025 млн рублей, сообщила пресс-служба Всероссийского союза страховщиков со ссылкой на президента ВСС Игоря Юргенса.

Гражданская ответственность "Аэрофлота" застрахована в компаниях "АльфаСтрахование" и "Согаз", следует из информации на сайте авиакомпании. Как сообщали ранее страховщики, ответственность авиаперевозчиков группы "Аэрофлот" застрахована в соответствии с международной практикой авиационного страхования и в объеме, соответствующем уровню крупнейших мировых авиаперевозчиков.

"АльфаСтрахование" и "Согаз" страховали также авиапарк группы "Аэрофлот". Как сообщали компании в августе 2018 года, страховой защитой обеспечено 353 самолета на общую сумму $16 млрд, включая самолеты Sukhoi Superjet 100.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого, по последним данным, находились 78 человек. В медицинских службах ТАСС сообщили, что в результате происшествия погибли 13 человек, шестеро пострадали. СК подтвердил информацию о 13 погибших, уточнив, что среди них было двое детей.