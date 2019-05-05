На Кипре стартовали праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы

НИКОСИЯ, 5 мая. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Серия праздничных мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине Победы, началась в воскресенье в Республике Кипр. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, первым праздничные акции принял город Пафос.

Мероприятия стартовали днем на центральной городской площади Пафоса с торжественного концерта как местных, так и российских исполнителей и творческих коллективов. Гостям праздника организаторы предоставили возможность попробовать блюда полевой кухни, сфотографироваться в форме военных лет, а также посмотреть на некоторые образцы вооружения того времени.

Вечером в Пафосе прошла акция "Бессмертный полк". Ее участники прошли маршем с фотографиями своих родственников в руках по центральным улицам города. В мероприятии приняли участие также местные жители и представители других стран. Кипрская полиция полностью перекрыла подъезды к местам проведения мероприятий для обеспечения безопасности. По данным правоохранительных органов, каких-либо инцидентов не зафиксировано.

После окончания шествия начался торжественный концерт симфонического оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации и молодежного симфонического оркестра Кипра. Праздник завершился салютом.

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, запланированы в Республике Кипр в период с 5 по 9 мая. Праздничные концерты, шествия "Бессмертного полка" пройдут в основных городах страны, в том числе в столице - городе Никосии.