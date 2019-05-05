На Ближнем Востоке начинается месяц священного для мусульман поста рамадан

КАИР, 6 мая. /ТАСС/. Священный для мусульман месяц рамадан вступил в свои права в воскресенье вечером с появлением молодой луны, и понедельник станет на Ближнем Востоке первым днем поста.

Накануне саудовские звездочеты и исламские богословы, еще с пятницы следившие за движением естественного спутника Земли, констатировали зарождение молодого полумесяца на темнеющем небосводе. Факт наблюдения тонкого серпа нового месяца подтвердили и специалисты астрономической обсерватории Саудовской Аравии, расположенной в маленькой деревушке в 140 км от столицы на пересечении маршрутов трех городов - Эр-Рияд, Судейр и Эль-Касим. После этого Высший суд королевства, уполномоченный выступать с соответствующими заявлениями, официально объявил, что 6 мая начинается месяц поста рамадан в Саудовской Аравии, а также в ОАЭ, Египте и большинстве арабских государств.

Несмотря на бумажные и электронные календари, в которых лунный календарь, подобно солнечному, расписан на несколько лет вперед, мусульмане, как и в старые времена, полагаются при определении этой даты на авторитетных астрономов и звездочетов - им выпадает важная миссия увидеть на небе с помощью приборов или даже невооруженным глазом тонкую нить будущей луны. Исламский лунный календарь состоит из 12 месяцев по 29 или 30 дней. Всего в лунном году 354 или 355 дней, поэтому он короче солнечного календаря. Рамадан - девятый месяц года, следующий за шаабаном.

Рамадан в России

Согласно богословскому заключению Совета улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР), пост в священный для мусульман месяц рамадан в 2019 году в России также начинается 6 мая.

"Согласно лунному календарю, месяц рамадан в 2019 году наступит с заходом солнца 5 мая. После пятой молитвы в этот же день совершается Таравих (добровольная молитва после обязательной ночной молитвы - прим. ТАСС). Первым днем поста следует считать 6 мая, последним же днем - 3 июня", - гласит заключение совета улемов, опубликованное сайтами ДУМ РФ и СМР.

Отмечается, что в странах с мусульманским населением существует собственный отсчет начала месяца рамадан, связанный с разностью географических широт. "В отдельных государствах население заблаговременно информируют о начале священного месяца. Данное решение основывается на астрономических расчетах, дающих достаточную точность", - сказано в заключении совета улемов.

Заместитель председателя СМР Рушан Аббясов рассказал ТАСС, что российские мусульмане при исчислении даты начала рамадана пользуются новейшими технологиями. "Мы, российские мусульмане, являясь членами Евразийского исламского союза - и это не только Россия, это многие страны, в том числе СНГ, Турция и другие европейские страны - месяц рамадан исчисляем по научному методу. То есть сегодня у нас есть современные технологии, которые позволяют увидеть луну через спутники NASA, и другие современные возможности: невооруженным взглядом ее увидеть невозможно… но научные методы показывают свою востребованность. А в Саудовской Аравии, как и в некоторых арабских странах, до сих пор еще по старинке смотрят воочию, то есть воочию должны увидеть зарождение Луны", - сказал он.

По мнению Аббясова, методы исчисления даты начала священного для мусульман месяца рамадан от страны к стране могут вызывать споры, но российские мусульмане в 2019 году встретят месяц поста одновременно с единоверцами по всему миру. "Естественно, по этому поводу всегда идет спор: как это, в колыбели ислама, в Саудовской Аравии, еще не начали, а в каких-то странах начинают. Но на этот год я хочу заверить вас, что у нас все будет вовремя, и мусульмане начнут одновременно соблюдение поста. 6 мая - первый день поста", - заявил ТАСС зампред СМР.

Традиции рамадана

Свыше 1,5 млрд правоверных по всему миру планируют в ближайший месяц соблюдать пост, что считается одним из пяти столпов ислама. Воздерживаться от рамадана разрешается путешественникам, воинам, а также пожилым, больным людям, беременным и кормящим женщинам. На время рамадана меняется график работы государственных учреждений, школ, банков, магазинов - все делается для того, чтобы людям было комфортнее держать пост.

В течение месяца правоверным предписывается воздерживаться в светлое время от еды, питья, любых вожделенных занятий, а вместо этого - усердно молиться, заниматься богоугодными делами, благотворительностью, думать о вечном и душе, отбросив на время все мирское. Считается, что в рамадан Всевышний принимает решения о судьбах людей. Поэтому важно вести себя правильно с точки зрения заповедей ислама. На время поста должны забыться все ссоры.