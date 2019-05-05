Почти 7,5 тыс. учеников девятых классов сдадут итоговое собеседование по русскому языку

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Итоговое собеседование по русскому языку в дополнительный срок, 6 мая, сдадут около 7,5 тыс. девятиклассников. Его успешное выполнение с 2018/2019 учебного года является обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Большинство девятиклассников уже прошли итоговое собеседование. В основной срок, 13 февраля, его сдавали свыше 1,4 млн школьников, 98% из них получили "зачет". "Около 7,5 тыс. девятиклассников из 3,5 тыс. школ зарегистрировались на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в дополнительный срок 6 мая", - сообщила пресс-служба.

Участие в нем примут школьники, которые получили "незачет" или пропустили собеседование по уважительной причине. Ученикам нужно выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать его с привлечением дополнительной информации, составить монологическое высказывание по одной из выбранных тем, а также провести диалог с экзаменатором-собеседником.

На выполнение отводится в среднем 15 минут. Для учеников с ограничениями по здоровью продолжительность может быть увеличена на 30 минут.