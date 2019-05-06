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Расследование ЧП с SSJ-100

Рейсы авиакомпании "Якутия" на самолетах SSJ-100 выполняются по расписанию

Авиаперевозчик эксплуатирует четыре таких самолета

ЯКУТСК, 6 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия", использующая самолеты Sukhoi SuperJet 100, выполняет рейсы вне зависимости от типа воздушного судна. Задержка рейса на SSJ-100 из Якутска в Хабаровск вызвана поздним прибытием судна, рассказали ТАСС в понедельник в справочной авиакомпании.

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"Все рейсы выполняются вне зависимости от типа воздушного судна", - рассказали в авиакомпании. Там уточнили, что задержка рейса из Якутска в Хабаровск до 12:00 (06:00 мск) связана с "поздним прибытием судна".

Самолет SSJ-100 авиакомпании прибыл из Новосибирска в Якутск по расписанию в 05:30 утра (23:30 мск воскресенья).

Как сообщили ТАСС в справочной Международного аэропорта Владивосток, в понедельник единственные два рейса на самолете SSJ-100 по направлению Якутск - Владивосток и обратно выполняются по расписанию. Согласно информации на онлайн-табло, по расписанию ожидаются рейсы Мирный-Хабаровск, Улан-Удэ-Якутск-Улан-Удэ.

Авиакомпания эксплуатирует четыре единицы SSJ-100, согласно информации на сайте перевозчика.

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