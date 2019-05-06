"Аэрофлот" и Шереметьево окажут помощь близким погибших и пострадавшим в авиакатастрофе

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" и аэропорт Шереметьево окажут содействие родственникам погибших и пострадавшим при авиакатастрофе рейса Москва - Мурманск. Об этом сообщается в понедельник на сайте аэропорта.

ЧП при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево.

ЧП при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн

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"Руководство и коллективы аэропорта и авиакомпании восприняли как личную трагедию рейса SU1492 Москва - Мурманск. "Аэрофлот" и Шереметьево окажут всемерное содействие родственникам и близким погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис заявил, что власти региона окажут поддержку семьям погибших и пострадавшим при ЧП с самолетом в аэропорту Шереметьево, близкие погибших получат по 1 млн рублей.

По последним данным, в результате авиакатастрофы 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек.