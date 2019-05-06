Сирийцы начали получать доставленную российским самолетом помощь из Монголии

ДАМАСК, 6 мая. /ТАСС/. Гуманитарную помощь из Монголии начали получать наиболее нуждающиеся сирийцы. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Смолинский.
Ранее самолет ВКС РФ доставил на авиабазу Хмеймим в Сирии 8 т гуманитарных грузов от Монголии.
"Эта помощь на сегодняшний день очень необходима сирийскому народу", - сказал Смолинский.
"Мы видим, что сирийскому народу необходима поддержка, поэтому мы здесь", - отметил начальник управления Генштаба ВС Монголии Тавацина Хавтар.
Представители военного ведомства Монголии не исключили, что в дальнейшем с помощью российских коллег будет организована еще одна гуманитарная миссия.