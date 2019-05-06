"Ираэро" не намерена приостанавливать полеты на SSJ-100 после катастрофы в Шереметьеве

ИРКУТСК, 6 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Ираэро", базирующаяся в аэропорту Иркутска, не намерена приостанавливать полеты на самолетах Sukhoi SuperJet 100 в связи с авиакатастрофой в Шереметьеве. Об этом в понедельник ТАСС сообщил генеральный директор компании Юрий Лапин.

"Мы не считаем, что техническое состояние самолета послужило причиной [авиакатастрофы в Шереметьеве], поэтому приостановки полетов не будет. У нас хороший опыт эксплуатации этих самолетов, считаем, что внешний фактор сыграл роль. Тем не менее, мы изучим первичные данные комиссии, чтобы понимать, что техническая составляющая катастрофы исключена. Информация в гражданскую авиацию очень быстро поступает по эксплуатантам. Я думаю, что мы до конца дня информацию в полном объеме будем иметь", - сказал Лапин.

Он уточнил, что в парке "Ираэро" девять самолетов SSJ-100, авиакомпания эксплуатирует их почти четыре года. Авиакатастрофа не повлияла на выполнение рейсов "Ираэро" на этих воздушных суднах, подчеркнул генеральный директор перевозчика.