Около 400 человек участвовали в акции "Бессмертный полк" в Пусане

СЕУЛ, 6 мая. /ТАСС/. Около 400 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", состоявшейся в понедельник в южнокорейском Пусане. Как сообщил корреспонденту ТАСС консул РФ в этом городе Роман Быков, это мероприятие, приуроченное к Дню Победы, становится традиционным для русскоязычной общины города.

Уже третий год подряд люди проходят с портретами дедов и прадедов по набережной Пусана. Шествие объединило как граждан России, так и потомков ветеранов Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ.

В приветственном слове к участникам марша генконсул России в Пусане Геннадий Рябков отметил, что священный долг каждого заключается в сохранении памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны и передаче этой памяти потомкам. "Тем самым мы исполним священный долг перед теми, кто защитил нас и дал возможность жить под мирным небом", - подчеркнул дипломат.

После шествия состоялся тематический концерт "Они сражались за Родину", организованный Русской гимназией в Пусане и русскоязычными общественными группами города при поддержке генерального консульства РФ. Его участники поделились со сцены семейными историями из жизни своих предков - солдат и офицеров, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей оккупированных территорий.

Завершилось мероприятие коллективным исполнением песни "Солнечный круг", а все пришедшие могли попробовать приготовленную на полевой кухне гречневую кашу.