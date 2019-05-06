Акция "Бессмертный полк" прошла в Токио третий год подряд

ТОКИО, 6 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Акция "Бессмертный полк" прошла в понедельник в Токио с участием порядка 200 россиян, проживающих в Японии, а также сотрудников посольства РФ, на территории которого проводилось мероприятие. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Это очень символично и правильно, что инициатива проведения этой акции исходит от общества, от наших сограждан. Потому что сегодня мы чтим память тех наших предков, кто своими руками ковал победу, воюя на фронтах, трудясь в тылу. Эта память объединяет нас - представителей разных государств, представителей разных поколений. Таким образом сохраняется связь времен, сохраняется осознание важности и исторического значения той победы, за которую боролись наши предки, наши родные и близкие", - сказал во вступительной речи посол РФ в Японии Михаил Галузин.

Перед шествием в Токио также прошла обширная концертная программа, а организаторы развернули для участников полевую кухню. В этом году одной из тем акции стала 75-я годовщина окончания блокады Ленинграда. В мероприятии приняли участие послы Белоруссии и Израиля.

"Масштаб акции с каждым годом расширяется. В этом году мы ожидаем, что в Токио в ней примут участие около 200 человек. Помимо Токио "Бессмертный полк" также состоится в Осаке. Впервые акция пройдет в городе Саппоро на Хоккайдо, а в Ниигате будет представлена фотовыставка, посвященная Дню Победы", - рассказала корреспонденту ТАСС региональный координатор акции "Бессмертный полк" в Токио Татьяна Романова.

Об акции

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы или накануне него в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей", а с 2015 года акция официально стала общероссийской.

В Токио "Бессмертный полк" проходит третий год подряд. На этот раз акция также будет организована 11 мая на территории генерального консульства в городе Саппоро (префектура Хоккайдо), а в Ниигате, где также находится российское диппредставительство, с 29 апреля по 24 мая можно будет ознакомиться с фотовыставкой, посвященной Дню Победы.