ДАМАСК, 6 мая. /ТАСС/. Сирийские школьники перед поездкой в "Артек" посетили музей на российской авиабазе Хмеймим, где перед вылетом в Крым для них провели экскурсию.

"Мы верим, что "Артек" - это радость, это лучший лагерь России. Дети подружатся, дети отдохнут. И спасибо министерству обороны за поддержку", - сказала журналистам координатор гуманитарных проектов Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Нелли Кускова.

Уже в автобусе на пути к самолету сирийские дети исполнили "Катюшу" на русском языке.

"Я больше радуюсь, чем волнуюсь перед полетом. Счастлива, что совсем скоро у меня будет больше друзей. Находясь здесь, хочу сказать большое спасибо российской армии за то, что они стоят за нас, помогают, борются со всем злом", - отметила школьница Ясмин Атые.

Ранее сообщалось, что ученики школы в Тартусе приедут в Россию по приглашению Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство", где вместе с детьми российских военнослужащих будут отдыхать в "Артеке". Они также примут участие в праздничном параде, походе по местам боевой славы крымских партизан, мемориальной морской экспедиции, посетят музеи Севастополя и один из кораблей Черноморского флота, участвовавших в походе в Сирию.