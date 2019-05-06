Лишившиеся жилья при пожаре сахалинцы получат по 300 тыс. рублей от областных властей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в понедельник принял решение о предоставлении из областного бюджета потерявшим жилье при пожаре в селе Красногорске Томаринского района по 300 тыс. рублей в дополнение к муниципальной выплате.

"По поручению главы региона каждому красногорцу, потерявшему в пожаре жилье, из бюджета области выплатят по 300 тыс. рублей. Так, семья из трех человек получит 900 тыс. рублей в дополнение к муниципальной выплате в 40 тыс. рублей и к 10 тыс. на приобретение предметов первой необходимости", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале.

Пожар произошел 3 мая, он уничтожил восемь жилых домов. Всего без жилья остались 34 человека, в том числе четверо детей. Идет процесс восстановления документов погорельцев. В Томаринском районе и Южно-Сахалинске открыты пункты приема помощи.

В понедельник пострадавшие начали получать единовременные выплаты от муниципалитета: 40 тыс. рублей из муниципального бюджета, еще 10 тыс. рублей - из областного. Четверым красногорцам, которые признаны малоимущими, выплатят еще по 50 тыс. рублей. Сейчас решается вопрос с жильем для пострадавших. Восемь из 20 необходимых квартир уже найдены, недостающие будут выкупаться на вторичном рынке.