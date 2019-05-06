В Удмуртии открыли интерактивную выставку с письмами солдат с фронта

ИЖЕВСК, 6 мая. /ТАСС/. Комитет по делам архивов при правительстве Удмуртской Республики в преддверии Дня Победы открыл интернет-выставку "Строки, опаленные войной", на которой представлены письма солдат с фронта, сообщила ТАСС председатель комитета Наталья Тойкина.

"У нас давно была идея публикации писем времен Великой Отечественной войны. Всего было отобрано 18 наиболее информативных, ярких и эмоциональных документов. В них выражены эмоции людей, которые пережили войну на фронте, либо на территории Ижевска", - рассказала Тойкина.

Письма солдат опубликованы на сайте фронтовыеписьма.рф и выделены в пять разделов по хронологическому принципу. Документы на выставке представлены в виде электронных копий, а также текстов писем, переделанных по действующим правилам орфографии с сохранением стилистических особенностей подлинников.

Собеседница агентства отметила, что часть писем можно увидеть с помощью видеопросмотра. По документам можно судить, как менялись настроения солдат и офицеров с 1941 по 1945 годы, при этом каждый документ сопровождает легенда - его поисковые данные, в которых указываются название архива, номера архивных фондов, описей, дел и листов.

"Интерактивная выставка будет работать в течение месяца", - уточнила Тойкина.