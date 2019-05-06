Губернатора Севастополя госпитализировали с аппендицитом

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время майских праздников был экстренно госпитализирован с аппендицитом, динамика его состояния положительная, сообщил журналистам в понедельник заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.

"[Диагноз] - аппендицит. Ситуация стандартная. Оказывается соответствующее лечение с положительной динамикой", - сказал Нусинов.

Сейчас Овсянников находится в городской больнице № 1.

Заместитель губернатора Илья Пономарев выразил надежду, что к 9 мая губернатор вернется в строй.