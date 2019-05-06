{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Губернатора Севастополя госпитализировали с аппендицитом

Дмитрий Овсянников находится в городской больнице № 1

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время майских праздников был экстренно госпитализирован с аппендицитом, динамика его состояния положительная, сообщил журналистам в понедельник заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.

"[Диагноз] - аппендицит. Ситуация стандартная. Оказывается соответствующее лечение с положительной динамикой", - сказал Нусинов.

Сейчас Овсянников находится в городской больнице № 1.

Заместитель губернатора Илья Пономарев выразил надежду, что к 9 мая губернатор вернется в строй.

Теги
РоссияОвсянников, Дмитрий ВладимировичСевастополь
Расследование ЧП с SSJ-100
Пострадавшая в авиакатастрофе в Шереметьево пришла в сознание
Глава НИИ имени Вишневского Амиран Ревишвили сообщил, что у пострадавшей ожоги 15% поверхности тела, ожоги дыхательных путей, травмы и ушибы
Читать полностью