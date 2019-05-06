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Расследование ЧП с SSJ-100

ПФР установит, кому положены выплаты при потере кормильца после ЧП в Шереметьево

Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате катастрофы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин поручил Пенсионному фонду России определить получателей пенсий в связи с потерей кормильца после ЧП в аэропорту Шереметьево, где в результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минтруда.

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"В связи с авиакатастрофой глава Минтруда России Максим Топилин дал ряд поручений. Пенсионному фонду России поручено провести установление членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца, Роструду - организовать работу по расследованию группового несчастного случая с тяжелыми последствиями", - рассказали в Минтруде.

В министерстве отметили, что на данный момент создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате катастрофы.

По поручению, Роструд и Фонд социального страхования России также должны принять меры по обеспечению выплат, предусмотренных законодательством семьям погибших, находившимся в трудовых отношениях с работодателями в соответствии с законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". "Согласно данному закону, в отношении погибших граждан, которые были при исполнении трудовых обязанностей (например, члены экипажа, граждане, находившиеся в командировке), предусматривается выплата по 1 млн рублей", - добавили в Минтруде.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек, в воскресенье аварийно приземлился и загорелся в аэропорту Шереметьево. По последним данным, 41 человек погиб.

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Топилин, Максим АнатольевичРоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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