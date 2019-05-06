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Расследование ЧП с SSJ-100

В мурманских храмах пройдут панихиды по погибшим в катастрофе в аэропорту Шереметьево

В результате инцидента погиб 41 человек

МУРМАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Храмы в Мурманской области проведут панихиды, специальные заупокойные службы по погибшим в авиакатастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, произошедшей в аэропорту Шереметьево.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мурманской митрополии.

"Завтра Радоница [день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших], до которой не поминают усопших, все они считаются у церкви живыми. Но вот сегодня, завтра и последующие дни будут поминать [погибших в авиакатастрофе] сугубо по благословению патриарха Кирилла. Панихиды пройдут сегодня по всех храмах сразу после службы или во время службы, которая началась в 09:00 мск", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Наталья Грацианова.

По последним данным, в результате катастрофы погиб 41 человек.

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РоссияМурманская областьРасследование ЧП с SSJ-100
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