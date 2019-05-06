Путин отметил большую работу "Волонтеров Победы" в реализации патриотических проектов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам слета победителей Международного конкурса "Послы Победы", который проводит Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"С глубоким удовлетворением отмечу большую, созидательную работу Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" - одного из организаторов и вдохновителей нынешнего конкурса. Добровольцы, среди которых представители самых разных возрастов и профессий, активно участвуют в восстановлении памятников погибшим героям и благоустройстве воинских захоронений, в реализации масштабных просветительских, патриотических проектов, в том числе народного шествия "Бессмертный полк", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что форум благородными задачами и целями объединяет энергичных и неравнодушных людей из многих регионов страны и зарубежных государств, которые гордятся ратной славой отцов и дедов, а также стремятся внести свой личный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

Президент пожелал успехов участникам и организаторам конкурса и поздравил с наступающим праздником Днем Победы.

Ежегодно Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" при поддержке ФГБУ "Роспатриотцентр" и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) проводят всероссийскую кампанию по отбору добровольцев для помощи в организации празднования Дня Победы. Одним из направлений отбора волонтеров является всероссийский конкурс "Послы Победы". В 2019 году конкурс проводился с 4 февраля по 5 апреля, его победители примут участие в организации ключевых событий празднования Дня Победы в Москве - Парада Победы и шествия "Бессмертного полка".