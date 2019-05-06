В Ростове-на-Дону к 74-й годовщине Победы открыли Аллею Героев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая. /ТАСС/. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников открыл у здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону Аллею Героев, состоящую из памятников четырем полководцам, командовавшим войсками округа.

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"Сегодня, открывая на территории штаба памятники Маршалам Советского Союза Клименту Ефремовичу Ворошилову, Семену Константиновичу Тимошенко, Ивану Степановичу Коневу, генералу армии Иссе Александровичу Плиеву, мы увековечиваем память о полководцах, ставших гордостью нашего народа, участвуем в событии, направленном на сохранение исторического наследия России", - сказал на открытии Дворников.

В торжественной церемонии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и юнармейцы.

Открытие Аллеи также приурочили к 101-й годовщине образования военного округа, с чем собравшихся поздравил министр Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.

"Мы поздравляем военный округ со 101-й годовщиной образования, желаем, чтобы округ продолжал те славные воинские традиции, которые были заложены старшими поколениями. Для Осетии сегодня день гордости, потому что в числе выдающихся военачальников, чьи бюсты мы сегодня открываем, есть уроженец Осетии, генерал армии Исса Плиев", - сказал Цуциев.

Дважды Герой Советского Союза, герой Гражданской войны Климент Ворошилов командовал войсками Северо-Кавказского военного округа (СКВО) с 1921 по 1924 год. Кавалера ордена Победы и дважды героя Советского Союза Семена Тимошенко назначили командующим в 1937 году. В 1941 году войсками СКВО начал командовать генерал-лейтенант Иван Конев, в числе его наград - дважды Герой Советского Союза, орден Победы, семь орденов Ленина. Исса Плиев командовал войсками с 1958 по 1968 год, он является Героем Монгольской Народной Республики и также дважды Героем Советского Союза.

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