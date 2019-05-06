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Обвиняемая в мошенничестве вице-мэр Пензы написала заявление об увольнении

Также она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

ПЕНЗА, 6 мая. /ТАСС/. Вице-мэр Пензы Ирина Ширшина, которая является фигурантом уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, написала заявление об увольнении из городской администрации. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэрии.

Ширшина была задержана в августе 2017 года и заключена под домашний арест. В апреле 2019 года суд отпустил ее под подписку о невыезде. Ее обвиняют в мошенничестве, покушении на мошенничество и злоупотреблении должностными полномочиями.

"Сегодня она (Ширшина - прим. ТАСС) написала заявление об увольнении. Оно еще не рассмотрено", - отметила собеседница агентства.

В пресс-службе мэрии уточнили, что мэр Пензы Виктор Кувайцев планирует рассмотреть заявление об увольнении Ширшиной в течение дня.

По уголовному делу, помимо Ширшиной, проходят обвиняемыми замдиректора муниципального предприятия Татьяна Титкова и бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин. Следствие считает, что вице-мэр помогла Савину незаконно оформить право на земельный участок. Свою вину в преступлениях Ширшина отрицает.

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