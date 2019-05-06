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День Победы - 2019

Около 400 человек участвовали в акции "Бессмертный полк" в Пусане

Также состоялся тематический концерт "Они сражались за Родину"

СЕУЛ, 6 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Около 400 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", состоявшейся в понедельник в Пусане. Как сообщил корреспонденту ТАСС консул РФ в этом городе Роман Быков, это мероприятие, приуроченное к Дню Победы, становится традиционным для русскоязычной общины города.

Уже третий год подряд люди проходят с портретами дедов и прадедов по набережной Пусана. Шествие объединило как граждан России, так и потомков ветеранов Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ.

В приветственном слове к участникам марша генконсул России в Пусане Геннадий Рябков отметил, что священный долг каждого заключается в сохранении памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны и передаче этой памяти потомкам. "Тем самым мы исполним священный долг перед теми, кто защитил нас и дал возможность жить под мирным небом", - подчеркнул дипломат.

После шествия состоялся тематический концерт "Они сражались за Родину", организованный Русской гимназией в Пусане и русскоязычными общественными группами города при поддержке генконсульства РФ. Его участники поделились со сцены семейными историями из жизни своих предков - солдат и офицеров, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей оккупированных территорий.

Завершилось мероприятие коллективным исполнением песни "Солнечный круг", а все пришедшие могли попробовать приготовленную на полевой кухне гречневую кашу.

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РоссияРеспублика КореяДень Победы - 2019
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