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Расследование ЧП с SSJ-100

К зданию постпредства Мурманской области в Москве приносят цветы

В результате аварийной посадки самолета в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек
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© Галина Полоскова/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Москвичи приносят цветы в память о жертвах авиакатастрофы в Шереметьево к зданию представительства правительства Мурманской области при правительстве РФ на Большой Никитской улице, передает корреспондент ТАСС.

"Утром мужчина принес цветы, днем мы ждем, что их тоже будут приносить", - подтвердил ТАСС представитель постпредства.

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Перед входом в постпредство стоят две напольные вазы для цветов, в них и на табличке на стене здания - розы и гвоздики. У дверей также закреплен лист белой бумаги с надписью: "Москва - Мурманск. Скорбь, боль… Рейс SU-1492".

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб, госпитализированы девять человек. В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Теги
РоссияМурманская областьРасследование ЧП с SSJ-100
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