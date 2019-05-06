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Борисов возглавил оргкомитет по подготовке столетия отечественного танкостроения

Оргкомитету поручено разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению юбилея

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов возглавил оргкомитет по подготовке и проведению празднования 100-летия отечественного танкостроения. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав комитета также включены представители Минпромторга, госкорпорации "Ростех", Росгвардии, Минфина, Минобороны, корпорации "Уралвагонзавод" и других структур.

Оргкомитету поручено разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению юбилея, который будет отмечаться в 2020 году.

Теги
РоссияБорисов, Юрий Иванович
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