Власти Подмосковья выплатят по 2 млн рублей семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Власти Московской области выплатят компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе в Шереметьево по 2 млн рублей, членам семей погибших, проживавших в других регионах, - по 1 млн. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева и правительства Подмосковья.

"Семьям погибших в катастрофе самолета в Шереметьево жителей Подмосковья выплатят по 2 млн рублей из бюджета Московской области. Члены семей погибших в катастрофе граждан, проживавших в других регионах, получат по 1 млн рублей. Всем пострадавшим в катастрофе будет предоставлена материальная помощь в 500 тыс. рублей после установления степени тяжести вреда здоровью", - говорится в сообщении.

В нем говорится, что выплаты будут предоставлены в ближайшее время, после процедуры опознания и формирования списка погибших.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, 41 человек погиб.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия. Председателем комиссии является министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

В новость были внесены изменения (12:26 мск) — добавлена информация после 3-го абзаца, уточняется источник в 1-м абзаце.