Вызвавшие споры данные о депортации крымских татар изымут из учебников по истории Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Страницы, на которых приводится вызвавшая споры информация о депортации крымских татар, будут изъяты из учебников по истории Крыма до конца мая, сообщила ТАСС министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова.

Семью Эмировых из Крыма депортировали дважды - в 1944 году и в 70-е, когда они захотели вернуться

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Ранее Совет крымских татар попросил главу региона Сергея Аксенова изъять из всех школьных и публичных библиотек учебное пособие для десятого класса по истории Крыма. Негативную реакцию совета вызвали приведенные в учебнике данные, касающиеся крымских татар во время Великой Отечественной войны. По мнению членов совета, авторы учебного пособия "совершенно безосновательно" утверждают, что численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тыс. человек, и 14 тыс. крымских татар призывного возраста принимали участие в борьбе с партизанами.

"Мы будем изымать эти страницы. До конца мая мы это сделаем", - сказала Гончарова.

Она добавила, что сейчас отрабатывается процедура, как именно будет решен вопрос. Однако в новом учебном году школьники получат исправленные учебники и смогут начать изучение истории Крыма по ним.

О депортации народов

В период с 1941 по 1944 годы с территории Крымского полуострова депортировано более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению.

В Крыму с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов. Он установлен региональным законом в память о начале принудительного переселения с полуострова в 1944 году крымских татар.

21 апреля 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.