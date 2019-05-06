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Султан Брунея пообещал отказаться от смертной казни в рамках исполнения законов шариата

Хассанал Болкиах отметил, в стране более 20 лет де-факто существовал мораторий на смертную казнь в рамках уголовного права. Подобная практика, заявил он, будет распространяться и на законы шариата

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Султан Брунея Хассанал Болкиах пообещал не применять смертную казнь, которая предписывается в качестве наказания за нарушение законов шариата, вступивших в силу в стране 3 апреля. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters.

"Более 20 лет в нашей стране де-факто существовал мораторий на смертную казнь в рамках уголовного права. Подобная практика будет распространяться и на законы шариата, которые подразумевают даже больше возможностей для прощения [преступников]", - заявил султан. Он выразил надежду на то, что "достоинства [шариатских законов] станут очевидными после разъяснения вопросов об их применении".

Вступившие в силу в Брунее законы шариата предусматривают суровые наказания вплоть до смертной казни за воровство, оскорбление ислама, супружеские измены, однополые связи и прочее. Казнь может осуществляться через забивание камнями. Предполагается, что действовать законы будут только в отношении мусульман, которые составляют две трети из 430 тыс. населения страны.

Данные юридические нормы вызвали протест со стороны мирового сообщества. С резкой критикой брунейского султана выступили американский актер Джордж Клуни и британский певец Элтон Джон. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала султанат отказаться от введения законов шариата, назвав этот кодекс "драконовским".

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