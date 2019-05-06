В Крыму ФСБ впервые рассказала о подвиге резидента контрразведки "Смерш" в годы войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Управление ФСБ по Республике Крым впервые представило рассекреченные документы о деятельности органов безопасности на территории полуострова во время оккупации в годы Великой Отечественной войны и о советском разведчике, проникшем в немецкую разведшколу и поставлявшем ценные сведения, передает корреспондент ТАСС.

Документы представлены на выставке в Центральном музее Тавриды. Она посвящена 75-летия освобождения Крыма от оккупантов. "Управлением ФСБ совместно с военными контрразведчиками и центральным архивом ФСБ России было рассекречено порядка 1,5 тыс. страниц совершенно секретных документов, которые ранее нигде и никогда не демонстрировались", - сообщил ТАСС представитель УФСБ Сергей Терехов.

По словам генерального директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, представленные документы уникальны в своем роде и будут интересны для историков. "Война велась не только явно, но и тайно. Крым действительно в тот период был ареной борьбы немецких и советских спецслужб", - сказал он на открытии выставки, на которой, кроме документов, представлены фотографии, предметы военной формы и оружие.

Среди документов - факты о конкретных подвигах, которые ранее не обнародовались, фамилии и имена героев засекречены до сих пор, не раскрываются также и механизмы передачи информации. В частности, речь идет о советской разведгруппе, заброшенной в немецкий тыл на полуостров в составе двух девушек: резидента и радистки. Одной из них было 22 года, второй - 20 лет.

Позывной "Дочурка"

Терехов рассказал, что обе девушки были заброшены в немецкий тыл в Крым в августе 1943 года отделом контрразведки "Смерш" Отдельной Приморской армии. Старшей группы удалось внедриться в немецкую разведшколу, которая находилась в Симферополе и оттуда передать установочные данные на 65 агентов, которых готовили к заброске в тыл Красной армии.

"Об этом подвиге мы говорим впервые. Фамилию ее из соображений секретности мы не можем пока назвать. Она четыре раза забрасывалась в оккупированные Краснодар и Крым, была ранена. Осталась жива, также как и ее напарница. Обе они были награждены сразу после освобождения Крыма в мае 1944 года", - сообщил Терехов. По его словам, после войны обе девушки вернулись к мирной жизни. Одна из них проживала под Волгоградом, воспитывала двоих детей.

Советские войска 8 апреля 1944 года начали Крымскую стратегическую наступательную операцию по освобождению полуострова от немецко-фашистских захватчиков, которая завершилась 12 мая - в день, когда на мысе Херсонес оружие сложили остатки немецких войск.