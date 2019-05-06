"Леноблводоканал" оштрафовали за загрязнение ручья, впадающего в Финский залив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу оштрафовал на 35 тыс. рублей "Леноблводоканал" за сброс неочищенных канализационных стоков в лесной ручей, впадающий в Финский залив. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ ("Нарушение правил охраны водных объектов") с назначением штрафа в размере 35 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поводом для проверки, проведенной в декабре 2018 года совместно с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта, послужило обращение местного жителя.

"Факты, изложенные в жалобе, подтвердились. От ручья, который впадает в Финский залив (в поселке Глебычево Ленинградской области), исходил сильный запах канализационных стоков. Вода в результате сброса с очистных сооружений имела мутно-желтый цвет", - подчеркивается в сообщении.

В отобранной пробе воды было зафиксировано превышение аммоний ионов в 52 раза, что свидетельствует о попадании отходов из коммунальных очистных сооружений, уровень алюминия в воде был превышен 9,5 раз, меди - в семь раз. Надзорный орган планирует оценить ущерб, причиненный ручью. В адрес "Леноблводоканала" внесено представление об устранении причин загрязнения.

Предприятие обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения жителей Ленинградской области.