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На черноморском побережье в Крыму появилась бухта Маленького Капитана

Присвоить название ранее безымянной бухте распорядился глава российского правительства Дмитрий Медведев

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение назвать безымянную бухту в Черном море у побережья Крыма бухтой Маленького Капитана. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с Федеральным законом "О наименовании географических объектов" и на основании предложений Совета министров Республики Крым присвоить наименование "бухта Маленького Капитана" безымянной бухте, расположенной в Черном море, в пределах территориального моря Российской Федерации, с координатами 44 градуса 49,2 минуты северной широты и 34 градуса 52,4 минуты восточной долготы", - говорится в документе.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКрым
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