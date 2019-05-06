В Швеции устроили, возможно, самый большой в мире отель для насекомых

СТОКГОЛЬМ, 6 мая. /ТАСС/. В городе Мальмё на юге Швеции на фасаде одного из жилых домов члены объединения "Сеть садоводов и огородников" устроили отель для насекомых - специальное сооружение, в котором могут поселиться медоносы или враги садовых вредителей. В нем на площади 20 кв м разместились 400 "номеров", что, возможно, делает эту гостиницу самой большой в мире в ее "классе".

При строительстве и обустройстве "комнат" создатели использовали такие материалы, как бамбук, шерсть, тростник, кирпич и солома. Предназначение отеля - обеспечение надежного и качественного опыления овощей и пряных трав на грядках огородников-любителей .

"Нам необходимы насекомые, особенно в городской среде", - объясняет в беседе с корреспондентом телеканала SVT член "Сети садоводов и огородников" Малин Нильссон.

Кроме основной задачи, отель выполняет еще и декоративную функцию.

На втором "этаже" гостиницы находится столовая, где "постояльцам" подаются цветы, под которыми, на первом этаже, растут травы-специи.

"Мы видим здесь много божьих коровок, шмелей и мух-цветочниц. Какие еще насекомые здесь обитают, мы не знаем. Для того, чтобы это место облюбовали и другие "постояльцы", может понадобится несколько лет", - признается Малин Нильссон.