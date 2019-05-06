Порядка миллиона человек ожидается на шествии "Бессмертного полка" в Москве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая в Москве примет порядка миллиона человек, сообщил журналистам в понедельник руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

"Мне не хотелось бы делать каких-то сравнений или давать процентов в отношении "Бессмертного полка". В прошлом году в Москве к акции присоединилось порядка 1,2 млн человек, и мы рассчитываем, что в этом году на шествие выйдет порядка миллиона человек", - сказал он.

По словам Хуторского, к шествию могут присоединиться не только потомки ветеранов Великой Отечественной войны, но и те, кто потерял своих родных и близких в других вооруженных конфликтах, в которых принимала участие Россия. "Категорически неправильно призывать людей не поднимать портрет человека, если он не участник Великой Отечественной войны. Можно представить, что такое для матери потеря сына в Афганистане или потеря родного человека в Сирии. Как можно задуматься о том, чтобы воспрепятствовать этому стремлению, это просто кощунственно. Было бы неправильно разбивать людей на какие-то колонны по принципу территориальности", - подчеркнул руководитель исполкома.

"Бессмертный полк" пользуется большой популярностью не только в России, но и далеко за ее пределами. Как отметил координатор по международной деятельности движения "Бессмертный полк России" Сергей Глущенко, в этом году к акции присоединятся более ста государств. "Шествие пройдет в 110 странах и более чем в 500 городах, количество координаторов уже превысило цифру в 200 человек. Шествия уже прошли в Копенгагене, Женеве, Риме, Стамбуле, Лиссабоне, Нью-Йорке, Манчестере, Торонто, в пяти городах Израиля и других странах. В этом году шествие первый раз прошло в Гонконге. В этом году "Бессмертный полк" пройдет и в трех городах Сирии - Алеппо, Лотакии и Хомсе", - сообщил он.

Для помощи участникам шествия в регионах подготовлено порядка 50 тыс. волонтеров. "Более 50 тыс. волонтеров постараются сделать шествие максимально комфортным. Ребята стоят на протяжении всего шествия, и бывают ситуации, когда дети теряются в большом потоке, и когда к ним подходят родители, по цепи передаются приметы ребенка и в течение 10-15 минут мы его находим. Волонтеры также следят за состоянием здоровья ветеранов, они могут вывести человека из шествия и отвести к машине скорой помощи. Ребята также раздают воду и создают настроение - это отдельный курс подготовки, и многие знают более ста песен военных лет, которые исполняют вместе с участниками шествия. В Москве 9 мая будут работать около 3 тыс. волонтеров", - сказала исполнительный директор центрального штаба движения "Волонтеры Победы" Анна Лепик.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы или накануне него в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.