Более 2,5 тыс. кадетов приняли участие в параде на Поклонной горе

МОСКВА. 6 мая. /ТАСС/. Пятый парад кадетского движения Москвы "Не прервётся связь поколений!", посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в понедельник на Поклонной горе.

Парад традиционно приурочен ко Дню памяти святого Георгия Победоносца, небесного покровителя Москвы, и Дню герба и флага столицы. В параде приняли участие более 2,5 тыс. учащихся кадетских классов общеобразовательных школ Москвы. В этом году к парадным расчетам впервые присоединилась кадеты из Ижевска, Краснодара, Перми и Ростова-на-Дону.

Среди почетных гостей Парада кадет были мэр Москвы Сергей Собянин, ветераны Великой Отечественной войны, представители Русской Православной церкви, органов законодательной и исполнительной власти, силовых ведомств и общественных организаций, педагоги, родители, бабушки и дедушки кадетов, всего - более 20 тыс. человек.

Перед началом парада Собянин объявил минуту молчания в память погибших в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево. "Вчера произошла большая трагедия - в авиакатастрофе погибли десятки пассажиров, среди них есть и москвичи. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших", - сказал мэр Москвы.

Он поблагодарил ветеранов за уроки мужества, которые они проводят для подрастающего поколения. "Вы по праву можете гордиться этим, ваши внуки и правнуки растут настоящими патриотами своей страны", - отметил Собянин.

По его словам, в этом году состоится первый выпуск кадетских классов московских школ. "Более 1,5 тыс. кадетов будут поступать в гражданские и военные вузы. Дорогие выпускники, вы получили прочные знания, выросли достойными людьми. Желаю вам стать достойными профессионалами своего дела и вечно хранить традиции кадетского братства", - сказал мэр Москвы.

Награждение победителей

Собянин также вручил благодарственные письма мэра Москвы победителям городского конкурса "Лучший кадетский класс": учащимся 7 класса школы № 2083, 8 класса школы № 1002, 9 класса школы № 1494, 10 класса школы № 2036, 11 класса школы № 2026. До начала парада около 4 тыс. московских старшеклассников стали участниками интерактивного урока "История Победы", который прошел в Центральном музее Великой Отечественной войны.

В этот же день состоялся старт проекта "Путь героя", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В проекте участвуют команды туристских секций и клубов 48 школ Москвы, носящих имена Героев Советского Союза, получивших это звание в годы войны. Проект представляет собой образовательные туристские маршруты по местам, связанным с боевым путем или местами подвигов героев.

В настоящее время в систему кадетского образования Москвы входят 195 школ и 16,5 тыс. учащихся.