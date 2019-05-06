Фестиваль "Русборг" под Липецком покажет зрителям массовые бои средневековых дружин

ТАСС, 6 мая. Организаторы фестиваля "Русборг" в Елецком районе Липецкой области проведут 17 конкурсов на полигоне, где строится крупнейший в Европе центр раннего Средневековья. Самыми зрелищными из конкурсов станут бои средневековых дружин и фехтовальный турнир, сообщил ТАСС организатор фестиваля и председатель Липецкого клуба исторической реконструкции "Копье" Павел Семенов.

"На фестивале "Русборг", который пройдет с 8 по 12 мая, мы проведем 17 конкурсов. В зрительский день 11 мая, когда фестиваль будет открыт для гостей, мы представим самые зрелищные конкурсы: бои дружин, "Конкурс Одина", массовое сражение - бугурт, а также сражения воинов в "Круге Локи" и "Круге Одина", фехтовальный турнир, финалы игры в лапту. Уже заявились 1100 участников. <...> В зрительский день при хорошей погоде ожидаем не менее 30 тыс. гостей", - сказал Семенов.

Он уточнил, что фестиваль "Русборг" пройдет на полигоне площадью 15 га в Елецком районе, где строят крупнейший в Европе центр раннего Средневековья. "Мы уже завершили земляные работы для крепости, построили дороги и подвели коммуникации, возвели пять сторожевых башен. В перспективе здесь появятся музей живой истории, историко-культурный клуб, мастерские для судостроения и музей судов, а также средневековые домики для туристов", - сказал собеседник.

По его словам, 11 мая для гостей фестиваля реконструкторы будут проводить мастер-классы по стрельбе из лука и по метанию копья-сулицы, а также по средневековым ремеслам. На ярмарке можно будет купить одежду, аксессуары, украшения, стилизованные под средневековые, услышать древнюю музыку, исполненную на старинных инструментах.