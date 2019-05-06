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Минниханов: число ветеранов ВОВ в Татарстане сократилось вдвое за четыре года

Президент республики Рустам Минниханов также отметил важность адресной работы по решению насущных проблем ветеранов

КАЗАНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Количество ветеранов, проживающих на территории Татарстана, за последние четыре года сократилось в два раза, сейчас их около 38 тыс. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"За последние четыре года численность ветеранов, проживающих в Татарстане, снизилась в два раза. Сегодня в республике их проживает чуть более 38 тысяч. И тем важнее становится глубоко персональная, адресная работа по решению насущных проблем ветеранов", - сказал он на заседании оргкомитета по подготовке и проведению 74-й годовщины Победы.

По словам Минниханова, власти Татарстана ведут работу по комплексному медицинскому и социальному обслуживанию ветеранов, улучшению жилищных условий, систематизации мер социальной поддержки, обеспечению культурно-досуговых и памятных мероприятий.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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